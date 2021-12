Verrà celebrata domani -31 dicembre- in Duomo a Como, alle ore 17.00, la Santa Messa Pontificale in ringraziamento per l’anno trascorso e canto del Te Deum. Il rito sarà presieduto dal vescovo monsignor Oscar Cantoni.

Canto del Te Deum: ringraziamento al Signore

Al termine di un anno civile, -spiega la Diocesi di Como– la Chiesa si rivolge al suo Signore con la celebrazione dell’Eucarestia e con il canto del Te Deum per rendergli grazie, lodarlo, domandare perdono e invocarne la benedizione. In questo tempo, ancora segnato dalla pandemia, il canto del Te Deum assume un significato del tutto particolare, è professione di fede attraverso la Liturgia. Il tempo e la storia sono saldamente nelle mani di Dio, dal quale invochiamo forza, aiuto, protezione.

I riti in programma il 1° gennaio

Dopo il Canto del Te Deum domani in Duomo a Como alle 17.00, i riti celebrati dal vescovo proseguiranno anche nel giorno di Capodanno. Sabato 1° gennaio, sempre alle 17.00, e sempre in Cattedrale, monsignor Cantoni, nella festa di Maria Santissima Madre di Dio presiederà il solenne pontificale con, al termine, la preghiera di affidamento della città e della Diocesi alla Madonna. Nello stesso giorno, come tradizione, si celebra anche la Giornata Mondiale della Pace giunta nel 2022 alla sua 55° edizione. Il messaggio diffuso da Papa Francesco per questa ricorrenza si intitola “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura”.

“Oggi, la Chiesa celebra in modo speciale l’augusta prerogativa della divina Maternità, e conferita a una semplice creatura, cooperatrice della grande opera della salvezza degli uomini. Noi effondiamo oggi tutto l’amore dei nostri cuori verso la Vergine Madre, e uniamoci alla felicità che essa prova per aver dato alla luce il Signore suo e nostro. Durante il sacro Tempo dell’Avvento, l’abbiamo considerata incinta della salvezza del mondo; ora essa ha dato alla luce il Dio bambino; lo adora, ma è la Madre sua. Ha il diritto di chiamarlo suo Figlio; e lui, per quanto Dio, la chiamerà con tutta verità sua Madre.”

(P. Guéranger, L’Anno liturgico)