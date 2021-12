Triplicati i casi di Covid a Como in una settimana. I numeri diffusi oggi dall’Ats Insubria confermano l’esplosione dei contagi in provincia. Dal 3 al 23 dicembre l’incidenza dei casi è passata da 159 a 409 ogni 100mila abitanti. Nella settimana di Natale – dal 24 al 30 dicembre – il virus ha dilagato: 1.205 casi ogni 100mila abitanti. Il triplo di settimana scorsa, con curve di crescita praticamente verticali. La fascia più colpita dal 26 dicembre è quella compresa tra i 25 e i 49 anni.

La curva degli ospedalizzati (sotto) ha un andamento singolare: in azzurro il 2020, in giallo il 2021. Come si vede dal grafico, l’anno scorso le ospedalizzazioni sono schizzate alle stelle all’inizio di novembre, per poi abbassarsi progressivamente. Quest’anno i vaccini hanno evitato il boom di ricoveri a inizio dicembre (il picco infatti si nota solamente sulla curva blu), ma le ospedalizzazioni sono cresciute progressivamente fino ad arrivare, attorno a Natale, allo stesso livello dell’anno scorso.