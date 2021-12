“Aumentare i punti tampone” sul tema interviene anche Il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo. “Assistiamo a scene incredibili da giorni. Il tracciamento dei positivi al Covid è completamente saltato e ormai sono le farmacie, con grandi sacrifici, a sopperire alla mancanza di copertura da parte delle Ats”.

“Regione deve aumentare i punti tampone”

“Regione deve aumentare immediatamente i punti per i tamponi pubblici. Migliaia di lombardi sono costretti a recarsi in farmacia o in strutture non convenzionate e a pagare il tampone di tasca propria perché il sistema sanitario regionale non è in grado di effettuare il tracciamento. Regione deve intervenire e garantire almeno la possibilità di rimborso a chi si deve sottoporre a un tampone. Il tampone, rapido o molecolare, non può essere un lusso e deve essere gratuito per il cittadino. Attualmente invece è solo indicato un prezzo consigliato, con la conseguente giungla tariffaria nelle strutture private, con prezzi che in strutture non convenzionate, sempre più spesso le uniche disponibili, arrivano a 50 euro. Il sistema di tracciamento e dei tamponi è andato in tilt e le risposte di Fontana e Moratti sono inadeguate”. Regione ha poi annunciato nuovi punti tampone, ma non in provincia di Como.