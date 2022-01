Sono 10.425 i nuovi contagi Covid in Lombardia a fronte di 44.172 tamponi, molti meno rispetto al giorno precedente quando erano oltre 200mila Il tasso di positività sale al 23,6%.

Sono 15 i nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 216 ricoverati, mentre sono in tutto 2.052 i pazienti nei reparti. Si aggiungono altre 45 vittime, per un totale di 35.140 da inizio pandemia.

I dati delle singole province

Sono 3.945 i nuovi casi a Milano, 971 a Brescia, 1.075 a Varese, 1.102 a Monza, 975 a Bergamo, 445 nel Comasco, 359 a Pavia, 281 a Mantova, 252 a Cremona, 255 a Lecco, 131 a Lodi, 298 a Sondrio.