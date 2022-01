L’Australia “premia” Bellagio. La “perla del Lario” compare infatti nell’elenco di 10 località del nostro Paese che un articolo del quotidiano “The Australian” consiglia di visitare nel 2022. Mete definite “mozzafiato”, che vengono suggerite ai turisti al di là dei consueti itinerari del Bel Paese. Giri che prevedono solitamente la classica visita alle città d’arte come Venezia e Firenze, alla capitale Roma, alla dinamica Milano e alla sempre spumeggiante Napoli.

“Le esperienze più popolari sono la visita al Colosseo o un giro in gondola a Venezia” dice l’articolo. Ma poi il pezzo, scritto da Annie Brown, sottolinea: “Potrebbe essere il momento di aggiungere nuove tappe. L’Italia è costellata di paesi e città che meritano un passaggio, al mare, arroccati in cima a una scogliera o scavati nella roccia secoli fa”. E poi ecco l’elenco che, come detto, comprende Bellagio.

L’Australia “premia” Bellagio, la spiegazione

“A circa 90 minuti di macchina da Milano – dice il pezzo – Bellagio, ai piedi delle Alpi, è una tappa obbligata di ogni soggiorno sul Lago di Como. Sarà difficile incrociare l’attore George Clooney, proprietario di una villa nella zona, ma ci sono molti altri motivi per visitare. Un giro in barca su un’elegante nave da crociera in legno è un modo per osservare le case ornate e i giardini elaborati che adornano il bordo del lago. Entrate nella Basilica di San Giacomo per vedere un esempio molto ammirato di una chiesa romanica del XII secolo e passeggiate per le strade tortuose e il lungolago”.

Tra Kennedy e la riproduzione a Las Vegas

L’Australia “premia” Bellagio in questa circostanza, ma non va dimenticato che il paese sulle rive del Lario è da sempre un punto di riferimento per dli statunitensi. Da decenni la “perla” del lago ospita una sede della Fondazione Rockfeller. Proprio Bellagio il 30 giugno del 1963 fu meta di una indimenticata visita dell’allora presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, pochi mesi prima della sua scomparsa a Dallas, vittima di un attentato il 22 novembre.

E a Las Vegas uno dei Casinò più famosi si chiama proprio “Bellagio” (QUI il sito ufficiale) con il tentativo di riprodurre le atmosfere del Lago di Como.

Le altre mete consigliate ai turisti australiani

Bellagio, ma non solo. Quali sono le alte nove mete suggerite italiane suggerite da “The Australian? Al Nord Italia vengono suggerite le città di Treviso e Verona in Veneto, Portofino e Portovenere in Liguria. Per il Sud le località citate sono Otranto e Alberobello (in Puglia), Tropea (in Calabria), Positano (in Campania) e Cefalù (in Sicilia).