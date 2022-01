Asia Bonelli nella semifinale di Coppa Italia. La giocatrice comasca di pallavolo, che milita nel Chieri, oggi alle 18.30 scende in campo a Roma nella Final Four tricolore. Con la formazione piemontese, Bonelli sarà infatti impegnata nel derby contro il Novara. La formazione che avrà la meglio in questo match domani affronterà la vincente della partita Conegliano-Busto Arsizio. Nei quarti di finale di Coppa, Chieri e Novara hanno guadagnato la final four battendo rispettivamente Monza (0-3) e Firenze (3-1).

Classe 2000, Asia Bonelli è cresciuta nella Polisportiva Intercomunale di Solbiate con Cagno. Proprio la stessa società in cui ha mosso i primi passi Simone Anzani, campione europeo di volley maschile nel 2021 con la Nazionale azzurra. Nella stagione 2020-2021 Asia ha esordito in serie A1 con i colori di Busto Arsizio. Bonelli ha anche vestito la casacca dell’Italia giovanile. Nel suo curriculum i campionati con Alba Albese, Orago, Novara e San Giovanni in Marignano.

Nell’immagine in alto (Chieri 76-Sturaro) Asia Bonelli, al centro, soddisfatta dopo la conquista della qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Per le piemontesi allenate da Giulio Cesare Bregoli, da quattro stagioni in A1, si tratta della seconda partecipazione consecutiva all’evento che assegna il trofeo tricolore.

QUI il sito della Lega Pallavolo femminile