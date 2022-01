Diffusione del Covid: sono 13.421 i nuovi contagi in Lombardia a fronte di 67.449 tamponi. Il tasso di positività cala, passando dal 23,6%, registrato nella giornata di ieri, a 19,8%. Sono i dati del bollettino diramato da Regione Lombardia.

Sono tre i nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 219 ricoverati, mentre sono in tutto 2.147 i pazienti che si trovano nei reparti, con 95 nuovi ingressi registrati nelle ultime 24 ore.

Si aggiungono altre 19 vittime, per un totale di 35.159 da inizio pandemia.

Diffusione del Covid, i casi per provincia

I nuovi casi per provincia registrano Milano ancora in testa per numero di casi con 4.475 nuovi positivi di cui 1.794 a Milano città. Sopra mille casi Bergamo con 1.175, Brescia con 1.585 nuovi positivi, Monza e Brianza a quota 1.376 e Varese con 1.285. La diffusione del Covid registra 865 positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Como, a Cremona 302, Lecco con 314 nuovi casi, 371 a Lodi, Mantova a quota 304, Pavia con 638 nuovi casi e infine Sondrio con 114.

