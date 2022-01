Asst Lariana aumenta posti letto e raddoppia l’offerta di tamponi. Vista l’attuale situazione epidemiologica si è reso necessario provvedere ad una riorganizzazione per ampliare il numero di posti letto destinati ai pazienti Covid all’ospedale Sant’Anna.

Inoltre la riorganizzazione – si legge in una nota inviata dall’Asst Lariana – “consentirà anche il reperimento del personale medico ed infermieristico da destinare all’assistenza dei pazienti Covid”.

Aumentano posti letto e raddoppia l’offerta di tamponi

Attualmente i pazienti Covid ricoverati all’ospedale Sant’Anna sono 123, di cui 20 asintomatici e risultati positivi dopo il tampone effettuato al momento del ricovero, i pazienti in Rianimazione sono 10 mentre quelli in attesa di ricovero in Pronto Soccorso sono 32.

Asst Lariana è pronta inoltre a raddoppiare l’offerta di test anti Covid arrivando a garantire ogni settimana 10mila tamponi. “La riorganizzazione sarà avviata a partire dal 7 gennaio”.

Infine Regione Lombardia ribadisce l’appello rivolto ai giovani di non presentarsi ai centri per effettuare i tamponi senza la corretta prescrizione del medico di base. “Non è previsto ad oggi alcuno screening/test preventivo per ricominciare la frequenza scolastica. Non lo prevedono né le indicazioni regionali, né quelle di livello nazionale”, comunica in una Nota la Direzione Generale Welfare di Regione.

QUI il bollettino sui contagi odierno