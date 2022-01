Terza dose del vaccino anti Covid, al via da domani le iniezioni anche per la fascia di età dai 12 ai 15 anni. Per effettuare la dose booster è necessario aver completato il ciclo vaccinale primario da almeno 4 mesi (120 giorni), come previsto dalla circolare del ministero della Salute.

Come prenotare

Le prenotazioni sono aperte da sabato 8 gennaio attraverso il portale di regione Lombardia gestito da Poste Italiane prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. E’ possibile fissare un appuntamento anche chiamando il numero verde 800.894.545 oppure tramite il portalettere o ancora dagli sportelli postamat. Tutti i servizi di prenotazione sono gratuiti.

Le iniezioni per la fascia dai 12 ai 15 partiranno domani, mentre erano già state avviate per i ragazzi di 16 e 17 anni. La dose di richiamo dunque è ora possibile per tutti i cittadini dai 12 anni in su che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 4 mesi (120 giorni).

La fascia 5-11 anni

I bambini dai 5 agli 11 anni possono prenotare la prima e seconda dose. L’appuntamento deve essere prenotato e sono disponibili centri vaccinali dedicati solo alla fascia pediatrica.

Prima dose

Possono presentarsi in qualsiasi centro vaccinale senza appuntamento invece tutti i cittadini che devono ancora effettuare la prima dose di vaccino.