Venerdì 14 gennaio alle 20 e domenica 16 gennaio alle 15.30 al Teatro Sociale di Como va in scena l’ultimo titolo della Stagione lirica 2021/2022: La fanciulla del West di Giacomo Puccini. E’ previsto un nuovo allestimento co-prodotto dai Teatri del Circuito di OperaLombardia, per la regia di Andrea Cigni. La direzione d’orchestra e concertazione è affidata a Valerio Galli, le scene a Dario Gessati, i costumi a Tommaso Lagattolla, le luci a Fiammetta Baldiserri, con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano e il Coro di OperaLombardia diretto da Diego Maccagnola.

L’allestimento

Al Teatro Sociale di Como, l’opera ritorna per la quinta volta in più di un secolo. L’allestimento coprodotto dai Teatri del circuito di OperaLombardia non ricondurrà a quell’immaginario ottocentesco. La visione del regista Andrea Cigni riporta la vicenda ad un’ambientazione contemporanea.