Da domani, 10 gennaio, l’obbligo del green pass rafforzato si allarga rispetto a quello attuale. Il certificato sarà necessario per accedere ad alberghi e strutture ricettive, feste per cerimonie religiose e civili, sagre e fiere, congressi, ristoranti anche all’aperto, impianti di risalita, palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere. Green pass rafforzato anche per utilizzare autobus, treni, navi e aerei. Sui mezzi di trasporto pubblico è obbligatoria anche la mascherina Ffp2.

Dal 20 gennaio

Dal 20 gennaio prossimo sarà necessario il green pass base, che si ottiene anche con il tampone, per i clienti di parrucchieri e centri estetici.

Dal primo febbraio

Dal primo febbraio il green pass base sarà necessario anche per accedere agli uffici pubblici, in banca e in posta e per i negozi, ad eccezione di quelli che vendono generi alimentari o beni essenziali e delle farmacie. Dal 15 febbraio prossimo il green pass rafforzato sarà obbligatorio per accedere a tutti gli ambienti di lavoro pubblici e privati.

Over 50 e obbligo vaccinale

E’ già entrato in vigore intanto per tutti gli over 50 l’obbligo di effettuare la vaccinazione anti Covid. Per chi non si vaccina almeno con una dose entro il prossimo primo febbraio è prevista una sanzione di 100 euro.