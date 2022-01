Condizioni stabili e soleggiate in provincia di Como e in Lombardia per tutta la settimana. Una situazione dovuta ad una vasta area di alta pressione con correnti secche in quota sul Nord Italia. Non è però da escludere- come segnala 3Bmeteo – la formazioni di nebbie nella zona a Sud della regione nelle ore più fredde della giornata. Il cielo sarà generalmente sereno, senza precipitazioni. Una tendenza che è destinata a proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana.

QUI la pagina di 3Bmeteo