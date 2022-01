Il cibo da consegnare nella borsa termica, oltre 11 grammi di marijuana in tasca. Gli agenti della polizia della questura di Como hanno denunciato un rider che nascondeva sostanze stupefacenti. Il fattorino è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri in via Milano. Su una bici elettrica stava effettuando le consegne e, alla vista degli agenti, ha provato a fuggire.

I poliziotti lo hanno dunque bloccato e l’uomo ha cercato di ingoiare qualcosa che aveva in tasca. Gli agenti lo hanno bloccato e il rider, un 33enne del Ghana regolare in Italia, ha sputato una busta che, come accertato poi, conteneva marijuana. L’uomo ha inoltre minacciato e cercato di aggredire gli agenti. E’ stato denunciato per violenza e resistenza e segnalato per l’uso di sostanze stupefacenti.