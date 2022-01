Allenamento triste per Cantù. La squadra di basket brianzola prepara la gara del ritorno in campo: la S.Bernardo-Cinelandia Park domenica alle 18 sarà impegnata in trasferta sul parquet di Treviglio. La sfida del PalaFacchetti sarà valida per la tredicesima giornata del torneo di serie A2 di basket e chiuderà il girone d’andata.

Purtroppo assente coach Marco Sodini, colpito da un grave lutto familiare, la scomparsa della mamma Angela, per anni insegnante in un istituto tecnico di Viareggio e impegnata nel volontariato in varie associazioni. Domani l’ultimo saluto proprio a Viareggio. Al tecnico dei brianzoli sono giunti numerosi messaggi di cordoglio dal mondo del basket: la stessa Pallacanestro Cantù, la Lega Pallacanestro e tanti appassionati che gli hanno manifestato la loro vicinanza.

La seduta di ieri è stata diretta dal direttore tecnico Fabrizio Frates e il vice Max Oldoini. Tutti presenti e disponibili, anche se l’americano Robert Johnson si sta preparando a parte. Per scelta non si è ancora vaccinato contro il Covid e il club brianzolo attende una indicazione dagli organi competenti sul suo utilizzo. In questo momento non vi sono ancora certezze. La presenza domenica a Treviglio rimane in dubbio.

