Fari dello stadio Sinigaglia di Como troppo alti. La questione è oramai nota in città e il Comune è intenzionato a intervenire per risolvere in via definitiva il problema di sicurezza. Una delle torri, e precisamente il faro nord-ovest dell’impianto da calcio deve essere abbassato. L’Aero Club e l’Ente Nazionale degli aeroporti civili da tempo chiedono un intervento risolutivo perché – secondo quanto emerso – il faro interferirebbe con le procedure di ammaraggio degli idrovolanti.

La giunta cittadina ha approvato il documento di fattibilità tecnica ed economica del progetto “adeguamento dell’impianto di illuminazione dello stadio Sinigaglia, al fine di eliminare l’interferenza con il piano aeroportuale dell’idroscalo di Como”. L’incarico professionale per il rilievo, la progettazione in un’unica fase, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza dell’impianto d’illuminazione dello stadio Sinigaglia a un’impresa di Villa Guardia per un importo di 250mila euro.

Secondo il cronoprogramma i lavori partiranno nel mese di giugno e il termine degli interventi è previsto per settembre.