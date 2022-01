Prima trasferta del 2022 per la Libertas Cantù. Alle 20 al palasport di Cuneo i brianzoli sono impegnati nella prima giornata del girone di ritorno di serie A2 di volley maschile. I ragazzi di Coach Matteo Battocchio affrontano i cuneesi che, prima del recente rinvio della partita contro Castellana Grotte, erano in striscia positiva da ben quattro match.

“Cuneo è una squadra di ottime individualità – spiega Matteo Battocchio, allenatore della Libertas – e costruita per provare a vincere il campionato. Il nostro obiettivo è cercare di strappare qualche punto che possa essere utile alla corsa per la salvezza. Al netto di chi potrà scendere in campo, perché non abbiamo intenzione di rischiare la salute di nessuno, cercheremo di mettere a punto cose che diventeranno parte del nostro sistema di gioco, esattamente come si usa fare nel precampionato. Lo faremo contro una squadra molto forte, molto attrezzata”.

