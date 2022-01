Cadorago, auto ribaltata con una giovane incastrata all’interno. L’incidente questa sera alle 21 sulla provinciale 31. Per cause in corso d’accertamento la vettura è uscita di strada ribaltandosi. Una 23enne rimasta incastrata fra le lamiere è stata soccorsa in codice giallo, quindi in condizioni potenzialmente critiche. Sul posto, per i soccorsi, i vigili del fuoco di Lomazzo e il servizio Areu 118.

QUI la pagina di cronaca del nostro sito