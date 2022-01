Soccorso in strada ad Anzano del Parco, in via Piave, perché in evidente stato di ebbrezza, un insegnante di 26 anni originario della Nigeria ha dato in escandescenze e ha iniziato a inveire contro gli operatori del 118. All’arrivo dei carabinieri della tenenza di Mariano Comense, l’uomo ha cominciato a minacciare e colpire con calci e pugni anche i militari dell’Arma. I carabinieri lo hanno bloccato e poi arrestato con l’accusa di resistenza. Il 26enne, residente con la moglie a Erba, è stato processato oggi con rito direttissimo in tribunale a Como. Ha patteggiato 6 mesi con sospensione della pena.