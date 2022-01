Uomini contati per Gattuso nella partita che il Como disputa domani a Cremona alle 14. Il tecnico dei lariani deve fare i conti con la squalifica del capitano Alessandro Bellemo e l’indisponibilità per problemi fisici del portiere Stefano Gori, del difensore Filippo Scaglia, del centrocampista Elvis Kabashi e della punta Ettore Gliozzi. Una trasferta in salita, almeno alla vigilia, per gli azzurri, che saranno ospiti di una delle squadra più accreditate della serie B.

La Cremonese è attualmente quarta, alle spalle di Pisa, Benevento e Brescia. In sede di presentazione il tecnico Giacomo Gattuso non ha nascosto la sua insoddisfazione per come sono andate le cose durante la pausa di campionato. Un periodo molto lungo, fra festività natalizie e gli spostamenti delle gare a causa del Covid. “Non abbiamo lavorato bene. Ci siamo allenati poco, ci sono state le vacanze, abbiamo avuto problemi a causa del Covid e spesso la preparazione è stata individuale. In certi giorni eravamo 13/14” ha spiegato l’allenatore. “L’ultimo mese non mi ha soddisfatto, non lo nascondo. Ma non è colpa di nessuno, se non di una serie di circostanze sfavorevoli. La formazione per Cremona? Scenderà in campo chi potrà garantire la prestazione a livello fisico, prima di tutto”.

“La Cremonese? Una squadra che stimo e che da sempre ha la mia considerazione” Ha detto ancora Gattuso. “E’ tra le formazioni più forti del campionato, è spregiudicata, con un ottimo sistema offensivo, al pari dell’organizzazione”.

La gara è valida per l’ultimo turno del girone d’andata, con trasferta vietata ai tifosi ospiti e capienza dello stadio limitata a 5mila spettatori per il Covid. Il confronto tra Cremonese e Como doveva andare in scena lo scorso 26 dicembre e poi è stato spostato per l’emergenza sanitaria, al pari delle altre sfide. Ai suoi giocatori il tecnico chiede di mettere in campo quel carattere che hanno mostrato in circostanze avverse. “La partita è troppo importante e, come sempre, non lasceremo nulla di intentato. Spesso abbiamo avuto problematiche, ma ne siamo sempre usciti alla grande. Conterà molto anche il nostro atteggiamento mentale”. Da valutare, per l’undici titolare, anche il possibile utilizzo di Istail H’Maidat, schierato nelle prime gare e poi finito ai margini del progetto azzurro.

Non è mancata una domanda sul nuovo acquisto degli azzurri, non ancora ufficializzato, lo spagnolo 23enne Alex Blanco, ala sinistra in arrivo dal Valencia. “Prima di dare un giudizio definitivo preferisco che arrivi la conferma definitiva del suo ingaggio. E’ un elemento con caratteristiche che stavamo cercando, mi piace, un esterno di qualità”.

Al di là della singola partita Gattuso si è soffermato sugli obiettivi di questo 2022 che per gli azzurri verrà inaugurato domani allo stadio Zini. “Dobbiamo dare continuità ad un percorso fantastico . Eravamo sulla buona strada; ora dobbiamo riprenderla. Sappiamo che il girone di ritorno è sempre più difficile e complicato. Noi dobbiamo resettare tutto e ricominciare con determinazione per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.