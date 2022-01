Green pass base. Dal 20 gennaio il certificato verde base – il documento che si ottiene anche con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore – sarà richiesto per accedere ai servizi alla persona (centri estetici, parrucchiere o barbiere). Le persone che accedono senza green pass ai servizi e alle attività dove è richiesto rischiano una sanzione da 400 a mille euro.

Green pass – Dal 1° febbraio

Infine dal primo febbraio il green pass base sarà necessario anche per accedere agli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali, ad eccezione di quelli che vendono generi alimentari o beni essenziali e delle farmacie. Sempre a partire da febbraio verrà ridotta la durata green pass vaccinale a 6 mesi.

Dal 15 febbraio

Dal 15 febbraio prossimo il green pass rafforzato sarà inoltre obbligatorio per accedere a tutti gli ambienti di lavoro pubblici e privati.

