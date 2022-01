Cala in Canton Ticino la curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore l’Ufficio del medico cantonale riferisce di nuovi 1004 positivi accertati in laboratorio. Numeri più bassi in relazione ai dati diffusi negli scorsi giorni.

In calo anche il totale dei pazienti ricoverati per il virus, attualmente 168 contro i 176 di ieri. Stabile il dato relativo ai ricoveri nelle terapie intensive in cui si trovano attualmente 17 malati.

Sono quattro le nuove vittime che portano a 1.081 il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia.

