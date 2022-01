Nuovi positivi in Canton Ticino 1.473 casi Covid nelle ultime 24 ore. Nel cantone svizzero di lingua italiana è stato registrato un decesso a causa del coronavirus. Nelle strutture ospedaliere i pazienti in reparto sono 153 mentre i malati in terapia intensiva sono 17.

I decessi complessivi registrati in canton ticino a causa del Covid sono 1.082 dall’inizio della pandemia.

La percentuale di persone con vaccinazione completa è al 71,3%, per quanto riguarda la fascia d’ età over 65 sale al 74,1%.

Prestazione ponte Covid

La pandemia di Coronavirus sta incidendo sulla situazione economica di molte persone, famiglie e aziende anche in Ticino. La Prestazione ponte Covid -promossa dalle autorità- rappresenta un aiuto straordinario e limitato nel tempo per superare le difficoltà dovute alle limitazioni delle attività economiche e lavorative. L’aiuto è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale e agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio.

La richiesta è da inoltrare direttamente al proprio Comune di domicilio, che si occuperà di stabilire l’eventuale diritto alla prestazione e di erogarla. I Comuni possono prendere in considerazione le richieste a partire dal 1 marzo 2021, data di entrata in vigore della prestazione.