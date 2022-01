Positivo al Covid, trovato ai giardinetti. Nell’ambito dei controlli anti Covid svolti dagli agenti della polizia di Stato un senzatetto 54enne tunisino, risultato positivo al virus proprio da ieri, si trovava nei giardinetti di via Leoni a Como. Per l’uomo la denuncia è scattata per la violazione di un regio decreto. La norma è legata a chi non osserva le normative per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Il tunisino è stato poi riaccompagnato negli spazi comunali adibiti a dormitorio dove trovava riparo. Il 54enne ha regolare permesso di soggiorno.