L’ottimismo di Gattuso verso Como-Crotone. “Questa settimana abbiamo lavorato bene, sono soddisfatto”. Il tecnico del è carico in vista della partita di domani allo stadio Sinigaglia contro il Crotone. Il fischio d’inizio sarà alle 14. Match che segna l’inizio del girone di ritorno dei lariani, che ripartono dall’undicesimo posto in classifica, a quota 25 punti. Azzurri chiamati ad un riscatto dopo la sconfitta di sabato scorso a Cremona. Di fronte una squadra che ha avuto molti problemi a causa del Covid e che è una delusioni del campionato. Il Crotone è infatti terzultimo. Nel Como saranno assenti il portiere Gori e il centrocampista H’Maidat, infortunati. In tribuna anche gli squalificati Parigini e Vignali. Gli altri sono tutti a disposizione.

“Una settimana fa, alla viglia dell’incontro della Cremonese non avevo nascosto la mia insoddisfazione per come avevamo lavorato. C’erano state troppe difficoltà” ha spiegato Gattuso. “Ora, invece, posso dire di essere contento. Tutto è andato per il meglio e sono ottimista. Ovviamente abbiamo rispetto del nostro avversario: ha passato tante difficoltà e da Como vuole dare una sferzata alla sua stagione. Ma lo stesso vale anche per noi: tutto va resettato e dobbiamo essere pronti a fare bene come abbiamo fatto nel girone d’andata, per scrivere una pagina nuova”.

Da pochi giorni nel gruppo c’è anche il nuovo acquisto, lo spagnolo Alex Blanco, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra. Sicuramente non partirà titolare. “Non sarebbe giusto – ha aggiunto il tecnico – anche per rispetto nei suoi confronti. E’ qui da poco e deve prendere le misure al nostro gioco, ai compagni e ad ogni situazione. Sicuramente ci potrà dare una mano importante. E’ un esterno che può giocare sia a destra sia a sinistra che ama triangolare con i compagni e rifinire”.

Oltre che Alex Blanco, dall’Inter è arrivato il promettente difensore Andrea Benedetti, che sarà aggregato alla squadra Primavera azzurra. Prendendo spunto da questa mossa il mister ha voluto specificare: “Conoscete la mia storia e sono il primo a tenere monitorato il lavoro del settore giovanile. Giancarlo Centi ha dovuto rifondare tutto. Posso garantire che se ci sarà un elemento del vivaio che potrà fare al nostro caso, sarà sicuramente convocato”.

L’anticipo

Questa sera si giocata la partita tra Parma e Frosinone. Allo stadio Tardini hanno vinto gli ospiti con il punteggio di 1-0 (rete di Emanuele Cicerelli al 72′). Niente sorpasso, dunque, da parte dei gialloblù sui lariani e Frosinone che fa un passo importante nella parte alta della graduatoria.

La classifica dopo l’anticipo. Pisa 38 punti; Brescia 37; Cremonese e Benevento 35; Lecce e Frosinone 34; Monza 32; Cittadella ed Ascoli 29; Perugia 28; Como 25; Parma, Ternana e Reggina 23; Spal 21; Alessandria 17; Cosenza 16; Crotone 11; Pordenone 8; Vicenza 7

