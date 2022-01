Un mito del calcio indonesiano nello staff tecnico azzurro: una volta sbrigate le formalità burocratiche, arriverà al Calcio Como Kurniawan Dwi Yulianto. Un nome che ai più, in Italia, non dirà molto, ma che nel suo Paese è considerato una leggenda. Il paese, non va dimenticato, della proprietà della società lariana. La notizia in Indonesia è già stata comunicata ufficialmente: nel Paese asiatico si parla di un incarico a fianco di mister Giacomo Gattuso, nella prima squadra, ma in realtà Kurniawan Dwi Yulianto dovrebbe essere operativo nel settore giovanile del club lariano.

“A Como devo studiare e acquisire più conoscenza possibile” ha dichiarato Kurniawan Dwi Yulianto. “Spero di avere l’opportunità di frequentare il corso Uefa Pro License per allenatori, che sarà utile per la mia carriera, per molte persone e, naturalmente, per il calcio indonesiano. Il mio compito? Aiutare lo staff tecnico; spero di poter dare il mio contributo alla squadra”.

Kurniawan Dwi Yulianto, classe 1976, è, come detto, un mito del calcio indonesiano. Nel suo curriculum, quando era giovane, anche una esperienza nel vivaio della Sampdoria e qualche allenamento con la prima squadra, guidata da Sven Goran Eriksson. Ma il suo esordio tra i professionisti è stato in Svizzera, nel Lucerna, nella stagione 1994-1995. Poi la sua carriera è stata tutta in Indonesia, nelle più importanti squadre del suo Paese, con una parentesi in Malesia. Molto longevo, ha giocato fino a 40 anni e ha collezionato con la sua Nazionale 59 presenze, segnando 33 gol.

