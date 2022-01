Pari fra Como e Crotone allo stadio Sinigaglia. Il match tra azzurri e calabresi era valido per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B. La gara è terminata 1-1. Entrambe le reti sono state segnate su calcio di rigore.

Azzurri avanti con Alberto Cerri al 22′ (portiere spiazzato). Pari del rossoblù Mirko Maric al 29′ (Davide Facchin intuisce ma non ci arriva). Dopo molta sofferenza, con una serie di occasioni per i calabresi, Alessandro Gabrielloni segna, pochi istanti dopo il suo ingresso all’82’. Stadio in festa, ma il Var annulla per un precedente fallo. Annullata una rete agli azzurri pure nel finale per un fuorigioco.

Mister Giacomo Gattuso ha schierato in porta Facchin, poi Scaglia, Varnier (sostituito da Solini al 46′), Cagnano, Iovine, Bellemo, Arrigoni (Kabashi dall’82’), Peli, Gatto, La Gumina (dal 72′ Gliozzi) e Cerri (Gabrielloni dall’82’). Nel Como sono fuori causa il portiere Gori e H’Maidat, infortunati, e gli squalificati Parigini e Vignali. Dal 64′ in campo tra gli azzurri il nuovo acquisto Alex Blanco (al posto di Massimiliano Gatto), salutato da scroscianti applausi.

Secondo turno consecutivo in cui il settore ospiti era chiuso. Sette giorni fa i sostenitori del Como non hanno potuto affrontare la trasferta a Cremona. Lo stesso valeva oggi per i tifosi della compagine calabrese. Sugli spalti un totale di 1.540 spettatori per un incasso di 20.774 euro.

Questi i risultati della altre partite della ventesima giornata- Parma-Frosinone 0-1 (giocata ieri sera); Alessandria-Benevento 2-0, Brescia-Ternana 1-1, Cosenza-Ascoli 1-3, Monza-Reggina 1-0, Spal-Pisa 0-0

Il Como tornerà poi in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Appuntamento fissato a sabato 5 febbraio, ancora allo stadio Sinigaglia, per l’incontro con il Lecce (ore 14).

Il nuovo acquisto del Como, lo spagnolo Alex Blanco

QUI la pagina di sport del nostro sito Internet