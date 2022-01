Amato Ciciretti nuovo acquisto del Como: la società lariana ha raggiunto per l’arrivo del talentuoso giocatore sul Lario. Un atleta che può giocare come ala e trequartista, Tra le sue caratteristiche, un ottimo dribbling. Ciciretti arriva in azzurro dal Pordenone. Nato a Roma il 31 dicembre del 1993, Amato Ciciretti è cresicuto nei settori giovanili dei due club della capitale, prima nella Lazio, poi alla Roma con Andrea Stramaccioni.

Il nuovo acquisto degli azzurri ha girato molte squadre: Carrarese, L’Aquila, Pistoiese, Messina, Benevento, Napoli (pur senza mai giocare con i partenopei), Parma, Ascoli, Empoli Chievo Verona e, in questa stagione, Pordenone. Una curiosità, è stato suo il primo gol in serie A nella storia del Benevento, il 20 agosto 2017, nella gara persa dai campani per 2-1 contro la Sampdoria.

Il Como tornerà in campo sabato 5 febbraio nella gara interna contro il Lecce, che sarà disputata alle 14. I salentini oggi hanno superato per 2-1 la Cremonese e sono saliti al terzo posto in serie B, a quota 37 punti. Davanti ai giallorossi il Pisa (39) e il Brescia (38).