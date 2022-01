Controlli della polizia di Stato ieri sera nel parcheggio dell’Ippocastano a Como. Gli agenti hanno identificato un 30enne nigeriano, regolare in Italia, che, una volta fermato, ha consegnato spontaneamente poco più di 2 grammi di marijuana. L’uomo è stato portato in questura e poi sanzionato per il possesso di droga per uso personale.