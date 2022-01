Tasso di positività in calo in Lombardia. A fronte di 253.197 tamponi effettuati, sono 28.372 i nuovi casi Covid in regione pari all’11,2%, ieri il tasso di positività era al 12,4%.

Nelle strutture ospedaliere prosegue la diminuzione dei malati in terapia intensiva, con un paziente in meno sono 264 in totale, mentre negli altri reparti sono complessivamente 3.411, con un calo di 5 persone.

Tasso di positività in calo, ma decessi ancora alti

I decessi restano ancora alti, sono 70 le vittime del virus nelle ultime 24 ore.

Tasso di positività in calo. Diminuiscono anche i ricoverati.

I nuovi casi divisi per provincia:

Milano: 7.832 di cui 3.028 a Milano città;

Bergamo: 2.686;

Brescia: 4.714;

Como: 1.461;

Cremona: 1.103;

Lecco: 880;

Lodi: 512;

Mantova: 1.635;

Monza e Brianza: 2.589;

Pavia: 1.701;

Sondrio: 426;

Varese: 2.041.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 253.197, totale complessivo: 29.551.187

– i nuovi casi positivi: 28.372

– in terapia intensiva: 264 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.411 (-5)

– i decessi, totale complessivo: 36.684 (+70)

“Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta andando in discesa”.

Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, a margine della sua visita al centro vaccinale del Portello a Milano, parlando dell’andamento dell’epidemia.

“Speriamo che questo sia il trend consolidato. Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi. Questo fa ben sperare”, ha concluso.

Ieri Figliuolo: “Arrivati al plateau”

L’andamento dell’epidemia da Covid che forse è arrivata al suo plateau “è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni. L’Italia sta facendo molto bene”. Lo ha detto ieri il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, a margine della sua visita al centro vaccinale del Portello a Milano, parlando dell’andamento dell’epidemia. “La campagna sta andando avanti secondo i ritmi che ci eravamo prefigurati. In questo momento abbiamo superato l’87% di persone totalmente vaccinate e siamo a 30 milioni e 300mila booster su una possibile platea adesso di 39 milioni e mezzo – ha concluso -. Quindi questo ha fatto sì che ci sia stata una buona barriera contro la variante Omicron”. Infine Figliuolo ha parlato della Lombardia “che in questo rappresenta una bella fetta, di oltre 9 milioni di abitanti, e sta facendo egregiamente la sua parte, sia sui cicli primari, sia sui booster, sia sui bambini”.

Leggi anche:

Covid, Fontana: “Il virus rallenta. Superare il sistema dei colori”

Open day vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni