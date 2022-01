Covid a Casale, in dubbio la gara con Cantù. Potrebbe dunque saltare la gara programmata per domenica al PalaDesio fra la S.Bernardo-Cinelandia Park e la Jb Casale Monferrato. La società piemontese ha infatti comunicato che sono emersi una serie di nuovi casi di Covid nel gruppo squadra dopo gli ultimi controlli. Contagi che potrebbero portare le autorità sanitarie locali a bloccare la trasferta della formazione piemontese. “I soggetti, attualmente asintomatici, sono stati posti in isolamento” spiega il sodalizio di Casale.

Nella giornata di ieri era stato segnalato un caso anche nel gruppo-squadra di Cantù, che comunque non avrebbe portato allo spostamento dell’incontro. Da quanto trapelato nella questione del Covid a Casale, in questo caso le positività sarebbero ben maggiori. E’ per questo che la partita di domenica potrebbe essere rinviata. Il match è valido per il 17° turno del campionato di serie A2.

Un confronto che sulla carta è di cartello, sempre che si giochi. Cantù è al primo posto nella classifica del girone verde di serie A2 (alla pari con Pistoia e Udine). Casale dopo una brutta partenza ha rialzato la testa e ora, a due punti di distanza, è la prima formazione inseguitrice del terzetto di testa.

