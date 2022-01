Elezioni amministrative a Como, continuano le prove di intesa nel centrosinistra in vista dell’appuntamento elettorale. Ieri sera la riunione tra i vertici di Partito democratico, Svolta Civica con la candidata sindaco Barbara Minghetti, Agenda Como 2030, Verdi, Como Comune e Civitas.

Elezioni Como

La presenza della lista che fa capo a Bruno Magatti, ex assessore di Palazzo Cernezzi, non era però scontata dopo gli ultimi risvolti politici.

Lo strappo di Civitas annunciato nei giorni corsi non si è consumato. O meglio, non ancora. Non nella riunione di ieri. Occorre sottolineare che si è trattato di un incontro interlocutorio. La prossima settimana è prevista un’altra riunione.

“Abbiamo fatto dei passi in avanti – ha spiegato Tommaso Legnani, segretario cittadino del Pd – Clima positivo in cui abbiamo condiviso come procedere per le elezioni. Ho apprezzato – ha aggiunto – che all’incontro fossero presenti anche i rappresentanti di Civitas e nei prossimi giorni ci riaggiorneremo con tutte le forze di centrosinistra per stilare un documento di idee, la bozza del futuro programma elettorale”.

Assenti all’incontro i rappresentanti cittadini del Movimento 5 Stelle, al momento impegnato a risolvere una frattura interna. “Andiamo avanti con i soggetti al tavolo – ha concluso Legnani – Ma la porta resta aperta”.