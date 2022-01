Un uomo di 28 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Varese dopo un incidente avvenuto ieri sera a Lazzago, nell’area di LarioTir. Dalle prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo pesante durante le operazioni per sganciare un rimorchio.

Per i soccorsi sono intervenute l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Azzurra. Vista la gravità della situazione è stato richiesto l’invio dell’elicottero, che ha trasportato il 28enne all’ospedale di Varese. Le sue condizioni sono purtroppo molto gravi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale di Como, che hanno effettuato i rilievi e dovranno ora chiarire quanto accaduto.