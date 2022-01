E’ questione di ore, le regole su green pass e mascherine tra poco cambieranno di nuovo. Lunedì scadrà l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione facciale all’aperto in zona bianca e terminerà anche il periodo di chiusura delle discoteche. Le misure potrebbero però essere prorogate o allentate.

Mascherine e green pass: cosa cambia

Dal primo febbraio, poi, e quindi da martedì, si accorcerà ancora la durata del certificato verde. Inizialmente la validità era di 12 mesi, poi nove e dal primo febbraio il certificato verde da vaccinazione o guarigione sarà valido per sei mesi. Un problema quindi, per chi, ancora in attesa della dose di richiamo e quindi sprovvisto di pass valido, non potrà più frequentare luoghi come cinema, teatri, stadi oppure salire sui mezzi di trasporto.

Ma le nuove misure decise dal Governo interesseranno anche le attività commerciali e i clienti. Da martedì 1 febbraio, per entrare nella maggior parte dei negozi bisognerà avere almeno il Green Pass “base” e cioè quello ottenuto anche solo con un test antigenico o molecolare. I controlli saranno effettuati dai titolari dei negozi, ma i responsabili dei servizi sanitari e di sicurezza faranno anche delle verifiche a campione per monitorare il rispetto delle norme anti Covid.

Tra le attività che garantiranno invece l’accesso a tutti i cittadini, con o senza pass: alimentari, farmacie, edicole, benzinai, ottici e mercati all’aperto.