A partire da lunedì, Espansione TV passa sul canale 14 del telecomando anche in Valtellina. Zona dopo zona, Etv sta migrando dal 19 al 14, e guadagna l’alta definizione. E’ il percorso verso la nuova tv digitale, che si completerà entro l’anno, con il passaggio al segnale televisivo DVBT-2. Si tratta della seconda generazione del digitale terrestre. Più servizi e una migliore qualità audio e video. Tutti i canali verranno progressivamente trasmessi in alta definizione con codifica Mpeg4. I telespettatori, quando non vedranno più i consueti canali, dovranno risintonizzare il televisore.



EspansioneTV, come detto, passa sul 14 del digitale terrestre. Una migrazione iniziata martedì nella città di Como, nel primo bacino del Lario e nella città di Lecco. Mercoledì è toccato al Centrolago e alla Valle Intelvi mentre, giovedì all’Altolago e venerdì a Bormio. Lunedì verranno interessate anche le zone della Valtellina, Sondrio e Morbegno. Nelle zone citate, chi non riceverà più EspansioneTV sul 19, dovrà semplicemente risintonizzare il televisore. Al termine della procedura troverà il nostro canale sul 14 e in alta definizione.



Per verificare se la tv è compatibile con l’alta definizione, bisogna provare a vedere i canali già disponibili in HD, come RaiUno sul 501. Qualora la tv non fosse compatibile, il telespettatore potrebbe acquistare un decoder o cambiare televisione. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un bonus decoder fino a 30 euro destinato ai cittadini con ISEE familiare fino a 20.000 euro, o – in caso di sostituzione del televisore – un incentivo rottamazione per cambiare la tv, rivolto a tutti, fino a un massimo di 100 euro.