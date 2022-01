Vaccinazioni senza appuntamento oggi e domani a Como, nell’hub di via Napoleona, per i bambini dai 5 agli 11 anni. Dalle 8 alle 20, è possibile presentarsi senza bisogno della prenotazione per effettuare l’iniezione anti Covid.

I genitori del bambino dovranno presentare al centro vaccinale il consenso informato. Nei 14 giorni precedenti, il bimbo non deve essere stato sottoposto ad altre iniezioni con vaccini vivi attenuati, ad esempio influenzale spray nasale, morbillo parotite rosolia e varicella. Non dovrà ricevere questo tipo di vaccino neppure nei 14 giorni successivi.

Al momento della vaccinazione può essere presente anche uno solo dei genitori/tutori legali, che dovrà dichiarare di aver informato l’altro genitore. E’ necessario avere la tessera sanitaria e un documento d’identità.

Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è quello di Pfizer, nella formulazione pediatrica. La seconda dose dovrà essere somministrata a distanza di 3 settimane (21 giorni) dalla prima. Come per gli adulti, il tempo di osservazione dopo la somministrazione è di 15/20 minuti.