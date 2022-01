Il termine per presentare la domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale è stato prorogato alle ore 14:00 di giovedì 10 febbraio. Il nuovo bando, che prevede dieci volontari per i progetti attivati dal Comune di Como, consentirà ai giovani dai 18 ai 28 anni di fare un’esperienza professionale, scegliendo tra diversi ambiti, con un rimborso pari a 444,30 euro mensili per un anno.

Servizio civile, come presentare domanda

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL entro le ore 14.00 del 10 febbraio. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede.

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi e prevedono un percorso di tutoraggio con la certificazione o attestazione di fine servizio.

Le schede dei progetti del Comune di Como sono disponibili alla pagina dedicata del sito istituzionale.

