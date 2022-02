Nardi ultimo arrivo del mercato di riparazione del Como. Il centrocampista centrale, giunto sul Lario in prestito dalla Cremonese, vestirà la maglia azzurra nella seconda parte di campionato. Filippo Nardi, classe 1998, vanta una quarantina di presenze in B con le casacche di Novara e della stessa Cremonese. L’ingaggio del giocatore originario di Treviso va ad aggiungersi a quelli dell’esterno Alex Blanco (a titolo definitivo dal Valencia) e di Amato Ciciretti (trequartista in prestito dal Pordenone).

Sul fronte delle partenze sono quattro i calciatori che hanno lasciato la squadra nelle ultime ore di mercato. Luca Crescenzi (capitano nella scorsa stagione) è stato ceduto a titolo definitivo al Siena. Medesima sorte per Nicholas Allievi, andato al Cesena. Il poco utilizzato Zito Luvumbo, che era sul Lario in prestito dal Cagliari, è tornato alla formazione sarda. Ismaiil H’Maidat è andato in prestito alla formazione altoatesina del Sud Tirol.

Il Como riprenderà il suo cammino sabato prossimo, 5 febbraio, allo stadio Sinigaglia contro il Lecce (inizio del match alle 14).

I biglietti per la sfida sono già in vendita possono essere acquistati fino alle ore 14 di sabato 5 febbraio, esclusivamente sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket.

