Lavori per la variante, nuova limitazione viabilistica. Anas ha programmato di anticipare, nell’ambito delle opere di costruzione della variante della Tremezzina, la realizzazione delle opere relative allo svincolo Sud di Colonno, lungo la strada statale 340 “Regina”, in corrispondenza del centro abitato di Colonno, tra il chilometro 19,3 e il km 19,9.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sarà necessaria la chiusura al traffico della statale dal chilometro 18,7 al 19,3 su tutte le corsie a partire dalle ore 8 di domani, 2 febbraio, fino alle ore 17 del 29 marzo.

Il transito sarà consentito ai soli residenti, alle maestranze del depuratore di Colonno, ai mezzi Anas e delle imprese esecutrici dell’opera.

Inoltre, a partire dalle ore 9 di domani 2 febbraio. verrà predisposto il limite di velocità 30 chilometri orari sulla strada statale 340 “Regina” dal chilometro 38 al 38,4. Lo scopo è per permettere l’ingresso e l’uscita delle maestranze in sicurezza. Il tratto è infatti in corrispondenza dell’accesso all’area di deposito e lavorazione del materiale nel territorio comunale di Grandola ed Uniti