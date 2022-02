Aliscafi e traghetti in gran parte bloccati fin dalle prime ore di questa mattina per il forte vento. La situazione è critica soprattutto nella zona del medio e Altolago. Sospesa, dopo le prime corse, anche la navetta istituita nell’area della Tremezzina in concomitanza con il cantiere della variante.

Molti i passeggeri rimasti bloccati per lo stop delle corse, soprattutto studenti e lavoratori che dovevano raggiungere Como.

Difficile al momento dare indicazioni precise per le prossime ore. Lo stato di allerta è stato emesso per l’intera giornata. “Si comunica alla clientela che le corse del servizio pubblico di linea odierno potrebbero essere temporaneamente sospese a causa delle avverse condizioni meteorologiche”, è l’avviso pubblicato dalla Navigazione Lago di Como.