Il Filo d’argento Auser di Camerlata cerca volontari. Il servizio è attivo da decenni.

Spesso le persone più fragili hanno anche il problema della mobilità.

“Non essere liberi di muoversi aumenta i rischi di isolamento, già esplosi a causa della pandemia. Noi non ci siamo mai fermati, ed anzi siamo stati in prima fila anche nei trasporti verso gli hub vaccinali” dice Massimo Patrignani, presidente di Auser territoriale Como.

“Ora che si intravede un lento ritorno alla ‘normalità’, le richieste di accompagnamento aumentano – aggiunge – e in alcuni giorni sono superiori alle nostre forze attuali. Si aggiunga che, a differenza di tutti gli altri capoluoghi della Lombardia, il Comune di Como non ha una convenzione con le associazioni di volontariato per questo tipo di servizi, quindi possiamo contare solo su noi stessi e sui contributi dei nostri soci/utenti”.

Come farsi avanti

Servono dunque nuovi volontari. Per collaborare non sono richieste abilità particolari. Basta saper guidare un furgone attrezzato ed essere affidabili per puntualità e sensibilità nei confronti delle persone fragili. I servizi si svolgono da lunedì a venerdì e sono concentrati soprattutto al mattino.

Si cerca anche un/una volontario/a con buone capacità organizzative e amministrative per il lavoro di back-office (prenotazione dei servizi, coordinamento degli “autisti”).

Le disponibilità vanno segnalate a ausercomo@gmail.com o al numero di telefono 031 275038. Ulteriori informazioni qui.