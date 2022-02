Cantù potenzia l’offerta di tamponi per il mondo della scuola. Nel pomeriggio di oggi a Vighizzolo, in via San Giuseppe sarà attivati un nuovo drive through. Saranno effettuati test antigenici rapidi. Il servizio sarà riservato a alunni, insegnati e operatori scolastici.

Il nuovo punto tamponi è stato realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la partecipata Canturina Servizi Territoriali.

L’accesso

Il centro potrà contare su una tensostruttura e un container dedicati ed è stato allestito nel parcheggio sopra il centro comunale per i tamponi già attivo.

L’accesso sarà consentito solo ad alunni, insegnanti ed educatori con il provvedimento di Ats. Il test verrà effettuato gratuitamente.

Gli orari

Il servizio drive through prevede la somministrazione del test direttamente a bordo del proprio veicolo. Sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 18. Il centro tamponi comunale proseguirà regolarmente le attività.