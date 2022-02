Olimpiadi invernali al via, l’amarcord di Jennifer Isacco. Nel programma di Espansione Centoventisecondi – in onda ogni giorno alle 20 al termine del tg – è intervenuta ieri Jennifer Isacco. L’atleta comasca ha ricordato la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi di Torino 2004. In coppia con Gerda Weissensteiner, Jennifer conquistò la medaglia di bronzo nel bob a due femminile. Per i suoi meriti sportivi è Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Qui il suo intervento.