Un motociclista di 52 anni è ricoverato all’ospedale di Lecco in condizioni serie dopo l’impatto tra la sua moto e un’auto. L’incidente è avvenuto attorno alle 14.30 a Orsenigo, in via Berra. La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi.

Dopo l’impatto, le condizioni del motociclista sono apparse molto gravi ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero del 118. Fortunatamente poi la situazione si è rivelata meno critica. Il 52enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Manzoni di Lecco. Ha riportato un politrauma.

Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Dopo l’impatto, la moto ha preso fuoco ed è stato necessario intervenire subito per spegnere le fiamme.