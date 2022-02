Sfida alla capolista, gara di cartello allo stadio Sinigaglia. Biglietti ormai esauriti per la partita in programma domani alle 14 tra il Como e la capolista Lecce. I salentini sono attualmente in vetta alla classifica di serie B con 40 punti. Alle loro spalle Pisa (39), Brescia (38), Benevento, Cremonese e Monza (35).

Gli ospiti sono reduci da tre successi consecutivi. Il Como nelle ultime cinque gare ha rimediato due sconfitte, altrettanti pareggi e una vittoria. Gli azzurri sono all’undicesimo posto in classifica, a 26 punti a sei lunghezze di distanza sia dalla zona playoff, sia da quella playout.

Tutti a disposizione di mister Giacomo Gattuso, a parte il portiere Stefano Gori, le cui condizioni sono purtroppo peggiorate questa settimana, come ha spiegato l’allenatore in sede di conferenza stampa di presentazione. Disponibili e convocati, anche se non partiranno titolari, i tre acquisti del marcato di riparazione, Amato Ciciretti, Alex Blanco (che ha già esordito con il Crotone) e Filippo Nardi. In considerazione di un mese di febbraio molto intenso, con una serie di partite infrasettimanali, il tecnico ha annunciato un ampio ricordo al turn-over. Dopo un turno di squalifica rientrano Luca Vignali e Vittorio Parigini.

“Servirà una gara perfetta” ha sottolineato Gattuso. “Dovremo essere così, perfetti, sotto ogni punto di vista. Saranno i duelli a decidere l’incontro e noi siamo chiamati ad essere migliori degli avversari. Abbiamo lavorato bene in queste due settimane sotto il profilo fisico, tecnico, tattico e mentale. Siamo nella condizione giusta”.

Sui tre nuovi acquisti l’allenatore ha specificato: “Alex Blanco sta mostrando voglia e impegno. Sta studiando l’italiano per integrarsi al meglio. Ci vorrà un po’ di tempo perché gli manca il ritmo-partita. Deve avere pazienza”. Su Amato Ciciretti, il mister ha spiegato: “Conosco le sue qualità tecniche. E’ molto forte e si è messo a disposizione con umiltà e voglia di fare bene. Si è inserito subito, è entrato in sintonia con tutti, ma non gioca da qualche mese, anche se si è sempre allenato”. Filippo Nardi è un centrocampista cresciuto con Gattuso nella Primavera del Novara: “E’ migliorato negli anni”.

Il ritorno in campo, con la disputa della seconda giornata di ritorno, avviene al termine del marcato di riparazione. “Inizia un altro campionato”, sono state le parole dell’allenatore. “Le squadre che erano forti ora sono ancora più forti. Chi era debole ha cercato di rinforzarsi. Noi dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto, cercando di riprenderci tutto. Raramente ho visto un torneo di B così competitivo con tante formazioni che puntano alla serie A”.

“Ma anche noi siamo pronti per il girone di ritorno – ha aggiunto l’allenatore – con le nostre caratteristiche. Ormai conoscete il mio calcio, che non è speculativo. Pur mantenendo gli equilibri, dobbiamo attaccare per vincere, come abbiamo sempre fatto. A volte ci siamo riusciti, altre no, per merito degli avversari. Il Lecce è forte, con attaccanti ficcanti e centrocampisti che sanno inserirsi per segnare. La sua difesa è ottima. Servirà un Como coraggioso”.