Sodini e Cantù alle prese con la stagione in serie A2. Più che presentare la gara di domenica a Mantova, il tecnico dell’Acqua S.Bernardo – da oggi questa è la denominazione della squadra, che non avrà più la doppia sponsorizzazione – ha fatto un punto generale in conferenza stampa.

Una stagione che si è rivelata pieni di ostacoli, con tanti infortuni, la questione del congedo del no vax Robert Johnson. Senza dimenticare momenti difficili personali, come la scomparsa della mamma del tecnico, poche settimane fa. Lo stesso Marco Sodini ha raccontato di essere stato il caso di positività segnalato qualche giorno fa nel gruppo-squadra.

Eppure la squadra brianzola è là in alto, a due punti dalle formazioni che guidano la classifica del girone verde, Udine e Pistoia. Brianzoli che peraltro sono stati distanziati domenica scorsa, quando sono stati costretti a riposare forzatamente per la defezione dell’avversario, Casale Monferrato, bloccato dal Covid-19.

“E’ un periodo molto particolare – ha detto il tecnico – non lineare. L’ultima vicenda di questa serie, il grave infortunio al nostro capitano Luigi Sergio, prima di tutto una persona eccezionale per tutto il nostro gruppo. Ma quando si inseguono obiettivi importanti, e la promozione alla categoria superiore lo è, si pagano anche difficoltà, come nel nostro caso. Noi non siamo mai stati al completo, eppure siamo stati primi per tredici giornate. Stiamo facendo un grande lavoro in mezzo a tanti problemi; superarli fa parte del cammino di una grande squadra”.

Poi una valutazione sul nuovo acquisto Zack Bryant: “Ha grandissima energia ed intelligenza emotiva. Ha meno esperienza rispetto a Robert Johnson, ma spesso in questo campionato sono proprio i giocatori giovani ed emergenti a fare la differenza. Lo dice la storia dell’A2”.

Domenica alle 18 la gara in trasferta a Mantova. “Il nostro avversario ha avuto un rendimento alterno. Ha registrato una lunga serie di sconfitte, ma ha vinto negli ultimi due incontri. Noi non giochiamo da due settimane e questo non fa bene, visto che il ritmo-partita ha sempre una importante valenza. Sarà in ogni caso un altro utile test nel nostro percorso. Ma allo stesso tempo siamo attesi, tra recuperi delle sfide saltate e Coppa Italia, ad un tour de force. Nelle prossime settimane giocheremo ogni tre giorni”. Nella città virgiliana sarà la “prima” per il nuovo capitano, Matteo Da Ros, che va a sostituire l’infortunato Sergio.