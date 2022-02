Pareggio allo stadio Sinigaglia fra Como e Lecce. Un risultato nel complesso giusto – 1-1 il finale – nel big-match fra i lariani e la capolista. Una bella gara, con una serie di occasioni importanti da entrambe le parti. Gli azzurri nella parte finale hanno avuto ben tre nette opportunità per passare in vantaggio. Ma la più clamorosa è stata però per gli ospiti, che con Coda hanno fallito un rigore. I padroni di casa hanno avuto il merito di giocare a visto aperto contro una formazione che era reduce da tre vittorie consecutive e che era scesa in campo con il dichiarato obiettivo di conquistare i tre punti per consolidare il suo vantaggio in graduatoria.

Azzurri avanti al 4′ con un rigore segnato da Cerri. Pari dei salentini al 13′ con Listkowski, abile a liberarsi in area, in mezzo a due difensori lariani, su un cross dalla destra. La gara prosegue poi in maniera sostanzialmente equilibrata fino al fischio del direttore di gara con il Como che comunque resiste agli attacchi dei giallorossi.

Nella seconda parte la maggior parte delle azioni da gol sono della formazione lariana. Gliozzi al 10′ prima colpisce la traversa, poi si vede parare la conclusione dal portiere ospite. Al 30′ Vignali manda clamorosamente fuori di testa a pochi passi dalla porta vuota; era un gol praticamente fatto. Tre minuti dopo Gabrielloni si libera nell’area dei salentini e calcia di poco fuori. Non mancano anche i tiri del Lecce con l’estremo difensore azzurro Facchin, tra i migliori in campo, che si fa trovare pronto in ogni circostanza.

Al 40′ della seconda parte, l’azione che avrebbe punito immeritatamente gli uomini di mister Giacomo Gattuso: rigore sbagliato dal Lecce con il bomber Coda che spiazza Facchin ma calcia sul palo.

Pareggio allo stadio Sinigaglia e tutti esauriti i biglietti per il match. Erano presenti 2.499 spettatori (il massimo consentito in questo momento) per un incasso di 39.219.38 euro. Molti i sostenitori ospiti in ogni settore, a parte curva Como e distinti.

Il Lecce continua a guidare la classifica della serie B con un punto di vantaggio sul Pisa e due sul Brescia, che hanno pareggiato, rispettivamente, con Alessandria e Cosenza. Lariani sempre undicesimi a quota 27, raggiunti dalla Ternana, che ha battuto per 2-0 la Reggina nell’incontro arbitrato dal comasco Andrea Colombo.

Nel prossimo turno, domenica 13 febbraio, azzurri impegnati in trasferta con l’Ascoli. Poi, tre giorni dopo, la gara infrasettimanale di Frosinone. Il ritorno al Sinigaglia sabato 20 febbraio per la partita con il Cosenza.

Nel Como da valutare le condizioni dell’attaccante La Gumina, per una lussazione ad una spalla. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.