La Lombardia, ancora prima regione d’Italia per dosi di vaccino anti Covid giornaliere: secondo l’ultimo aggiornamento sono 35.940. La percentuale di cittadini over 12 che ha completato il ciclo vaccinale si attesta all’88,85%.

Sempre sul fronte dell’immunizzazione, la provincia di Bergamo è in cima alla lista per numero di dosi inoculate: il 79,95% degli abitanti ne ha ricevuta almeno una. Di poco sotto Como-è terza in Lombardia- con una percentuale del 77,23%. Ultima Varese con il 76,99%.

Campagna vaccinale in Lombardia Per quanto riguarda invece le somministrazioni del booster anti Covid, nel Comasco la percentuale di popolazione vaccinata si attesta al 61,91%. In provincia infatti, Como ha distribuito la terza dose a 51.719 cittadini, segue Cantù con un numero di dosi dimezzato: sono 24.945 e poi Mariano Comense con 15.511 inoculazioni. Val Rezzo in fondo alla lista con 103 prime dosi, 58 dosi booster e 32 persone non vaccinate.

Qui il portale dedicato di Regione Lombardia

Se vuoi leggere anche i dati di ieri sul contagio