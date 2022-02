Ballerini rinuncia per Covid al Tour de la Provence. Domani scatta in Francia la corsa a tappe che nel 2021 ha avuto il corridore canturino come mattatore. Davide Ballerini conquistò infatti le prime due frazioni. Un prologo di stagione esaltante, visto che poi il comasco avrebbe vinto anche nella “classica” belga Omloop Het Nieuwsblad, disputata nelle Fiandre. Gli appassionati francesi lo attendevano con interesse ed entusiasmo, visto il precedente di 365 giorni fa. Ma, dopo un controllo interno del team Quick-Step Alpha Vinyl che ha rilevato la positività, il corridore è stato logicamente fermato.

A guidare il team Quick-Step Alpha Vinyl nella competizione in calendario in Provenza sarà il bicampione del mondo Julian Alaphilippe, alla sua prima uscita ufficiale del 2022 con la maglia iridata conquistata nello scorso mese di settembre in Belgio. Un prologo di 7,2 chilometri a Berre l’Etang darà il via alla settima edizione del Tour. Un percorso che non presenta grandi difficoltà altimetriche. La tappa decisiva dovrebbe essere quella del quarto e ultimo giorno, con oltre 3.200 metri di dislivello, con la scalata della Montagna di Lura, una salita di 17,7 chilometri con una pendenza media del 6%, già utilizzata due volte nella Parigi-Nizza, nel 2009 e 2013.