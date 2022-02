Capanno in fiamme a Cantù in via Silvio Pellico. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 9.30 di questa mattina, dopo la segnalazione dell’incendio. La colonna di fumo nero era visibile anche a una grande distanza dalla struttura bruciata. I pompieri hanno spento le fiamme e rimesso in sicurezza l’area.

Accertamenti in corso per chiarire la causa dell’incendio. Fortunatamente non ci sono persone ferite né intossicate.