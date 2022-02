Max Angioni protagonista a Lol-Chi ride è fuori 2. Il programma in onda dal prossimo 24 febbraio su Prime Video. Il cast è stato ufficializzato e tra i partecipanti ci sarà anche il comico comasco. Conduzione e direzione affidata a Fedez, con a fianco Frank Matano e Lillo.

Una gara comica in cui vincerà chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore di trasmissione. Il migliore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico a sua scelta

Dopo il successo della prima edizione, nella seconda si sfideranno, con il lariano Max Angioni, Diana Del Bufalo, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Maria Di Biase, Alice Mangione, Tess Masazza, Gianmarco Pozzoli e Maccio Capatonda.

La trasmissione è prodotta in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy. Il programma sarà in visione dal 24 febbraio su Prime Video. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito. Gli ultimi due dal 3 marzo, con il finale e la proclamazione del vincitore. Nella prima edizione il successo andò a Ciro Priello dei gruppo comico The Jackal.

La sfida è diventata un “cult” della risata e ora è grande l’attesa per il nuovo appuntamento.